مدير تعليم القليوبية يتفقد مدارس إدارة بنها التعليمية ويتابع انتظام الطلاب

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد اليوم الأحد، مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، المدرسة الفنية التجارية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كلا من تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتابعت أنه حضر مديري تعليم القليوبية طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية، كما تابع حضور الطلاب وانتظام الطابور وانتظام الإشراف اليومى وتواجد المعلمين فى الإشراف اليومى، وأكد على ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين فى الفصول ومتابعة الطلاب فى الفصول.