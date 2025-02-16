محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات المساعدات لدعم الفلسطينيين فى غزة

العريش - محمد حسين

شهد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، اصطفاف شاحنات المساعدات لصالح الفلسطينيين فى غزة أمام ديوان عام المحافظة بالعريش، وذلك بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء المجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ في تصريح له، أن هذه المساعدات تأتي ضمن حملة تبرعات أبناء شمال سيناء لصندوق “تحيا مصر” لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأضاف أن المساعدات تعد جزءًا من الجهود المصرية المستمرة لدعم قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نحو 90% من المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع هي مساعدات مصرية.

وأوضح اللواء مجاور أن القافلة تشمل 30 شاحنة، تحمل كل شاحنة على متنها 22 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي ختام تصريحه، أشاد المحافظ بتكاتف أبناء شمال سيناء وتضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا على أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويؤكد على الموقف الثابت للمصريين في مساندة قضايا الأمة العربية.



اصطفاف شاحنات المساعدات