محافظ سوهاج: 11 معرضا "أهلا رمضان" لتلبية احتياجات الجمهور خلال الشهر الكريم

سوهاج محمود مقبول

انتهت محافظة سوهاج من الإستعدادت الخاصة بإقامة معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظة، ووجه اللواء عبدالفتاح سراج محافظ الإقليم بالبدء خلال هذا الأسبوع في تنفيذ عدد 11 معرضا على مستوى المحافظة منها معرضا رئيسيا داخل مدينة سوهاج لخدمة أهالى احياء شرق وغرب ومدينة طول شهر رمضان المعظم.

وأشار اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك 10 معارض أخرى سوف يتم تنفيذها على مستوى مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلته وجهينة والمنشاه والبلينا وجرجا ودار السلام وسوف يقوم كل رئيس وحدة محلية بالافتتاح الرسمي للمعارض أمام الجمهور بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية والمعارض تعمل على مدار الساعة حتى إنتهاء شهر رمضان المعظم.

وكلف اللواء عبد الفتاح سراج مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى والغرفة التجارية بالمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على هذه المعارض للمعارض طوال الشهر للتأكد من سلامة المعروضات وجودتها وانها تعرض بأسعار في تناول الجمهور وبأقل من الأسعار في السوق الخارجية.

وفى نهاية تصريحاته لـ"اليوم السابع"، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع " التموين، والطب البيطري، والصحة، وحماية المستهلك، ومباحث التموين"، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة؛ للتأكد من الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع ومراقبة جودة السلع و الاسعار وضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.