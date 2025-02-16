محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة الباجور الابتدائية باستثمارات 38 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة الباجور البحري بطول 1100 وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الباجور للوقوف علي حجم أعمال ونسب إنجاز المشروعات للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتي تضمنت تركيب أعمدة ديكورية وبلاطات مضيئة ، موجهاً بضرورة تكثيف زراعة أنواع متعددة من الزهور وذلك بالتنسيق مع مشتل المحافظة ، فضلاً عن تعيين مشرف لضمان الحفاظ على ما تم تطويره ، وكذا الاهتمام بعناية وري الأشجار والنباتات والمساحات الخضراء للمساهمة في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الباجور .



كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة الباجور الابتدائية الجديدة ( إحلال كلي وصيانة ) باستثمارات تجاوزت الـ 38 مليون جنيه وبطاقة 56 فصل دراسي ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف الحالي ونسب التنفيذ ، حيث جاري صب الهيكل الخرساني بالمدرسة ، وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله لخدمة أبناء المحافظة وذلك من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية والنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمات تعليمية جديدة لأبناء المحافظة .



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارع المسرب بتكلفة 16 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمركز ومدينة الباجور ، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بـ 18 شارع فرعي بإجمالي أطوال تجاوزت 2 كم تقريباً، وبنسبة إنجاز 80 % ، ومن المقرر نهو الأعمال خلال أسبوع ، وأوضح رئيس المدينة أن حجم استثمارات مشروعات قطاع الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 لمركز الباجور بلغت 33 مليون جنيه ، حيث جاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية المستهدفة بالخطة ومنها رصف مربع سكني بعدد 4 شوارع يربط بين شارع الجيش وشارع 23 يوليو ، ورصف منطقة المقابر بعدد 9 شوارع جانبية ، بالإضافة إلى رصف شارع المسرب ومتفرعاته من شارع السوق حتى شارع صلاح سالم .



هذا وقد تابع محافظ المنوفية إنتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، واستفسر عن آلية العمل بالمركز وآليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وحجم نسب إنجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء ، موجهاً بضرورة تقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول ، مشيراً أنه سيتم صرف مكافأة مالية للمختصين المتميزين بهذا الملف ، هذا وقد إستمع المحافظ لعدد من شكاوي المواطنين بشأن ملف التصالح ووعدهم بعقد لقاء غداً بمكتبه بالديوان العام ، مؤكداً على أن تحقيق رضا المواطن أولوية أولى ضمن أجندة منظومة العمل بالمحافظة .



وأختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال الصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي " نزلة شارع الجيش " ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، حيث تـابع مستجدات أعمال الصيانة الجاري تنفيذها من بداية نزلة منوف حتي نزلة الكوبري بشارع الجيش تمهيداً لأعمال الرصف بمسافة 600م تقريباً ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للأعمال والتي تضمنت إزالة الطبقة الخرسانية وإحلال وتكسير البلاطات القديمة ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف ، فضلاً عن المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات ونهو الأعمال في التوقيتات المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .