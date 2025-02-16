محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالدبوسي والأحمدية بتكلفة 60 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم وحدتي طب الأسرة بالدبوسي والأحمدية، التابعتين لمركز شربين، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية لائقة على مستوى المركز، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر الطمبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والأستاذ ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات، وتوفير الخدمات في أماكن إقامتهم.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للوحدتين، التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، وأكد أنه لا يتوانى في تلبية مطالبهم المشروعة، وأنه يتفقد يوميا القرى والمراكز بشكل شخصي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات.

فى سياق متصل، افتتح المحافظ لافتتاح عدد من الوحدات الصحية بمركز شربين، لعدم رضاه عن مستوى الخدمات بالقرية وتدني مستواها، وبسبب وجود تجمعات قمامة بمصرف قرية كفر الترعة الجديد، والتقى بالمواطنين في القرية، مؤكدا لهم أنه لا يتوانى يوما عن تلبية مطالبهم في أي وقت.

كما وجه محافظ الدقهلية خطابًا شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة شربين، لتقصيره في متابعة شكاوى المواطنين بالقرية، وتحذيرًا شديدًا لرئيس الوحدة القروية برأس الخليج، ووجه لرئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية، ومسؤولي الري بتطهير المصرف اليوم ورفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة منه، كما كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتوجيه المعدات اللازمة لرفع تلك التجمعات اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شغله الشاغل هو المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه لا يقبل بالتقصير أو الإهمال أو التباطؤ في تلبية مطالب المواطنين الحقيقية والملموسة، ومؤكدًا أن الدولة تنفق الكثير من الأموال على المشروعات ولابد من الاستفادة منها وعدم إهدارها أو تشويه صورتها بسبب أمور بسيطة تؤثر على المظهر العام.