محافظ الدقهلية يستقبل وفد الهيئة الوطنية للانتخابات بالديوان العام

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفد الهيئة الوطنية للانتخابات بديوان عام المحافظة .

جاءت زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات للمحافظة بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الإدارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

دار اللقاء حول دور الهيئة في نشر التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الوعي بمعنى الديمقراطية والانتخابات وما قامت به الهيئة من جولات بعدد من المحافظات.

ومن جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إرساء دعائم الديمقراطية واثني علي ما تقوم به الهيئة في مجال التوعية والتثقيف.