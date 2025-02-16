متمردو حركة "23 مارس" يدخلون وسط مدينة بوكافو شرقى الكونغو الديمقراطية

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قال مسؤول محلي ومصدر أمني إن متمردي حركة "23 مارس" شوهدوا وسط مدينة "بوكافو" ثاني أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقل موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، اليوم الأحد، عن المصادر القول: إن الحركة المسلحة استمرت في التقدم نحو عاصمة إقليم كيفو الجنوبي منذ سيطرتها على مدينة جوما في نهاية يناير الماضي، مضيفين أنه إذا تأكد سقوط مدينة بوكافو، فإنه سيمثل التوسع الأكبر للأراضي التي تسيطر عليها حركة "23 مارس" منذ عام 2022.

في السياق، قال مسؤول محلي - طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية -: "أنا في منزلي وأرى بعيني حركة 23 مارس تدخل مدينتنا".