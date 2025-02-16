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قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "لا توجد أوروبا بدون روسيا"، مطالبة قادة القارة بتحمل المسئولية، والإنصات إلى حديث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي وجه انتقادا لهم وطالبهم بـ "تحمل مسئولية أكبر" في يتعلق بالأزمة الأوكرانية.



وأشارت زاخاروفا - عبر قناتها على منصة "تليجرام" اليوم /الأحد/، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية - إلى قول الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب "إن مؤتمر ميونخ للأمن أصبح "صخبا دبلوماسيا"، وأن أوروبا بحاجة إلى الاستماع إلى كلام الأمريكيين وتحمل المزيد من المسئولية".



وأكدت المتحدثة الخارجية الروسية - موجهة حديثها إلى أوروبا - " أن الأوربيين يحتاجون فهم أنه بدون روسيا لا توجد أوروبا، وأن روسيا هي أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار القيم الحقيقية التي حافظنا عليها، والتي دمرها الأوروبيون الغربيون"، وذلك على حد تعبيرها.