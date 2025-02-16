كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تستضيف وفد جامعة لويفل الأمريكية الخميس المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

تستقبل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية يوم الخميس 20 فبراير 2025، وفد من جامعة لويفل، يضم الدكتور باول نورمان هوفمان نائب الرئيس الأكاديمى المشارك بجامعة لويفل، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل.

وتأتى الزيارة فى إطار اتفاقية التعاون الأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل الأمريكية، والتي تتضمن إنشاء برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة المختلفة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور وليد البرقى عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية،

وتعقد ندوة مع طلاب الكليات المعنية بمختلف التخصصات، لتعريفهم ببرامج الشراكة الجديدة لمرحلة البكالوريوس، ومنح التدريب الصيفى، والرد على استفساراتهم، وذلك بمدرج ١ - مبنى إعدادى، كما سيعقد أيضاً لقاء مع طلاب التخرج والخريجين الجدد لعرض فرص دراسة الماجستير والدكتوراه بجامعة لويفل. ويمكن حضور الطلاب والخريجين الجدد.



