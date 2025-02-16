قوات إسرائيلية تقتحم "سلفيت" وتجرف شوارع طولكرم وسط تحليق الطيران

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية.. فيما جرفت الآليات الإسرائيلية، شوارع في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة، وذلك تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وتعزيزات عسكرية من الآليات وجنود المشاة الإسرائيليين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط مبنى البلدية وصورت الجرافة التابعة لها.



وفي طولكرم، جرفت قوات الاحتلال شوارع بضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ21 على التوالي، ولليوم الثامن على مخيم نور شمس.



ودمرت الآليات أجزاءً واسعة من الطرق في الضاحية؛ ما تسبب في تعطيل حركة الفلسطينيين والمركبات، إلى جانب إلحاق أضرار فادحة في البنية التحتية، كما قامت بهدم ثلاثة منازل على الأقل وتجريفها في مخيم نور شمس منها منزلا الشهيدين محمد جابر وعماد الدين شحادة.



وتزامنت عمليات التجريف مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وتعزيزات عسكرية من الآليات من ضمنها صهريج وقود، وجنود المشاة إلى المدينة ومخيميها، وسط مداهمات للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار سكانها على مغادرتها.



وفي الوقت ذاته، أقامت قوات الاحتلال عدة حواجز في مختلف الأحياء بالمدينة، وتحديدا شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ومحيط دوار اليونس في الحي الشمالي، واعترضت المركبات وأوقفتها وفتشتها ودققت في هويات ركابها.