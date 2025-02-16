طالبا جامعة قناة السويس يحصدان ذهبية وبرونزية في كأس العالم للقوة البدنية

الإسماعيلية - صبرى غانم

حقق طلاب جامعة قناة السويس إنجازًا رياضيًا جديدًا في بطولة كأس العالم للقوة البدنية بالجيزة في نسختها الثالثة، التي أقيمت بمشاركة 630 لاعبًا ولاعبة يمثلون 23 دولة، من بينها أستراليا، الجزائر، إيرلندا، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، السعودية، سوريا، إنجلترا، تركيا، فرنسا، الهند، نيجيريا، اليمن، العراق، لبنان، صربيا، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، المجر، المغرب، فلسطين، إضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

ونجح الطالب محمد أحمد محمود يوسف، بالمستوى الرابع بكلية التربية الرياضية، في التتويج بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه المركز الأول في منافسات القوة الكاملة (Full Power Row) بوزن 60 كجم، بمجموع 475 كجم. كما حصد الطالب عمر محمد عبد الحميد سليمان، بالمستوى الرابع بكلية التربية الرياضية، الميدالية البرونزية بعد تحقيقه المركز الثالث في Bench Press بوزن 67.5 كجم.

وفي هذا السياق، هنّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالبين على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يحققون النجاحات في مختلف المجالات، سواء الأكاديمية أو الرياضية، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة للأنشطة الطلابية وتشجيعها الدائم للتميز والتفوق.

كما أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بهذه النتائج المشرفة، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تحرص على توفير بيئة داعمة للطلاب تمكنهم من تحقيق التميز العلمي والرياضي، متمنيًا استمرار تفوقهم وحصد المزيد من البطولات في المستقبل.

وأكد الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية تضم نخبة متميزة من الأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم الجامعة عاليًا في مختلف المحافل، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز للطلاب والجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية في إعدادهم وتأهيلهم لتحقيق النجاحات الرياضية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب المتميزين في جميع المجالات، سواء الرياضية أو الثقافية أو العلمية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعد تتويجًا للدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة للأنشطة الطلابية وتشجيعها للمواهب الشابة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، إلى أن بطولة كأس العالم للقوة البدنية تُعد من أقوى المنافسات العالمية في هذا المجال، حيث تشهد مشاركة واسعة من أبرز اللاعبين من مختلف الدول، موضحًا أن تحقيق طلاب جامعة قناة السويس لهذه المراكز المتقدمة يعكس المستوى العالي لهم وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

ويُعد هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة النجاحات التي يحققها طلاب جامعة قناة السويس في مختلف البطولات، ليؤكدوا مكانة الجامعة كمنارة علمية ورياضية تساهم في تخريج أجيال قادرة على التميز والإبداع في جميع المجالات.

