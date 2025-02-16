ضبط 2 طن جبن وخل غير صالح للاستهلاك بحملة لصحة القليوبية فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية داخل مدينة العبور استهدفت الهايبرات والمحال العامة، وذلك في إطار حرص المديرية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناءا علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحيه بالعبور.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 400 كجم جبن أبيض تظهر عليه علامات تلف ويوجد صدأ وانبعاجات بالعبوات الحاوية، كما تم ضبط 1400 لتر خل وردت نتائجه المعملية تثبت أنه مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، كما تم سحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلي معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه، وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء أحد الهايبرات للشروط الصحية، كما تم تحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون شهادات صحية، وإعدام بعض الأغذية التالفة والتي حدثت بها تغيرات بخواصها الطبيعية، وأيضا التوصية بغلق أحد الهايبرات لإدارته دون ترخيص من الجهات المختصه ووجود خطر داهم علي الصحة العامة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبه الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية العبور 1 كلا من الشريف الغرياني رئيس المكتب، وأسامة السيد، وطاهر أحمد مفتشو الأغذية.