سفير ليتوانيا بالقاهرة: مصر وليتوانيا تربطهما علاقات قوية وعميقة

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أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة أرتوراس جايليونس علي قوة وعمق العلاقات مع مصر ، منذ افتتاح السفارة بالقاهرة عام ١٩٩٢، مشيرا الي أن بلاده تعمل علي تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والإقتصادية والأكاديمية والثقافية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الإحتفال بالعيد القومي لليتوانيا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسين المعتمدين لدي مصر.



وأشار الى أن وفدا برلمانيا ليتوانيا زار مصر في يونيو الماضي ، ومن المتوقع زيارة برلمانية أخرى هذا العام ، منوها بأن وزير النقل الليتواني ماريوس سكوديس أجرى مباحثات في أبريل الماضي مع وزراء النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطيران المدني ، ومن المنتظر التوقيع علي ثلاث إتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي والبحري والتعاون بين ميناءي كلايبيدا والأسكندرية خلال زيارة وزارية مقبلة.



وأوضح أن هناك تعاونا بين مجتمعات الأعمال في البلدين ، حيث زار وفد مصري ليتوانيا في سبتمبر الماضي ، مشيرا الى أنه جاري العمل على تأسيس مجلس الأعمال المصري الليتواني.

ولفت الي الاتصالات المباشرة والتعاون بين الجامعات المصرية والليتوانية والهيئات الحكومية والتجارية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي.