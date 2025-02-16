سفير روسيا فى إسرائيل: سنواصل الجهود الدبلوماسية لاستكمال إطلاق سراح المحتجزين بغزة

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رحب السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، السبت بإطلاق سراح الرهائن الثلاثة الذين كانوا محتجزين بقطاع غزة، ومن بينهم المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف.



وقال السفير الروسي -في تصريح أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "لقد أجرت الدبلوماسية الروسية اتصالات مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية ومع مصر وقطر لحل قضية الرهائن وستواصل جهودها من أجل استكمال إطلاق سراح المحتجزين"، مشيرا إلى أن ما حدث هو أنه في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل أصبح ألكسندر تروفانوف الذي يحمل الجنسية الروسية حرًا.



وأضاف السفير الروسي: أنه منذ بداية الأزمة الحالية، دعت الدبلوماسية الروسية إلى إطلاق سراح الرهائن بالكامل ورحبت بأي خيارات لإطلاق سراحهم، لافتا إلى أن بلاده لا تتنافس مع أحد ولا نبالغ في دورنا، ولكن الحقيقة هي أنه تم بذل جهود جادة ومتسقة وهادفة بهذا الشأن.