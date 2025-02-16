زيلينسكي: أوكرانيا لن تقبل أي قرارات أمريكية روسية دون مشاركة كييف

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لن تقبل أي قرارات تتخذها الولايات المتحدة وروسيا إذا تم اتخاذها بدون مشاركة كييف.



وأضاف الرئيس الأوكراني -في مقابلة إعلامية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "لن أقبل أبدا أي قرارات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، أبدا. ولن يقبل شعبنا أيضا ..ولا أحد. هذا مستحيل. هذه الحرب في أوكرانيا ضدنا، وهي خسائرنا البشرية. ونحن ممتنون لكل الدعم، وللوحدة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا، وللتضامن الحزبي. نحن نقدر كل هذا، لكن لا يمكن لأي زعيم عالمي التفاوض مع بوتن بشأننا بدوننا".



وأشار إلى أنه من الضروري العمل بشكل أسرع على خطة مشتركة، وبعد صياغتها فقط يجب أن تبدأ المفاوضات مع روسيا، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك أربعة أطراف على طاولة المفاوضات: أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.



وقال زيلينسكي: "سنصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لذلك نحتاج إلى دعم أوروبا".