زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة لهجرها المسكن.. ويؤكد: هجرتني بعد 26 سنة زواج

كتبت أسماء شلبى

لاحق زوج زوجته بطلب طاعة، أمام محكمة الأسرة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، وتعنتها فى الحصول على نفقات تجاوزت 70 ألف جنيه شهريا، ليؤكد :" زوجتى هجرتنى بعد 26 عاما زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية تجاوزت مليونى و400 ألف جنيه".

وأكد الزوج:" بعد سنوات من العشرة تخلت عنى زوجتى، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادى، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأت لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها أمتنعت ودفعت خارجين عن القانون ليتعدوا على وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة".

وأضاف الزوج بدعواه: "حررت بلاغات ضدها بعد تعدى الخارجين عن القانون التى حرضتهم على إيذائى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، ولاحقتنى بالتهديدات ودعوى طلاق، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.