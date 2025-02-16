رغم تحركه لتطبيق أجندته.. أسوشيتدبرس: إشارات تحذيرية لترامب فى شهره الأول

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه بينما يقترب الرئيس دونالد ترامب من إتمام الشهر الأول له فى ولايته الثانية، فقد تحرك بسرعة هائلة وقوى ضاربة من أجل إعادة تنظيم المعايير الأمريكية السياسية والاجتماعية، والاقتصاد فى الوقت الذى يعيد فيه تحديد دور الولايات المتحدة فى العالم.

وفى نفس الوقت، عمل ترامب على تمكين إيلون ماسك، الملياردير المولود فى جنوب أفريقيا والذى لم يتم انتخابه لأى منصب، للمساعدة فى التخطيط لـ إقالة الآلاف من الموظفين بالحكومة الفيدرالية، وربما إغلاق وكالات بأكملها والتى أنشأها الكونجرس.

وطغت هذه الجهود على حملة ترامب على الهجرة وعلى الحدود الأمريكية مع المكسيك، وجهوده لإعادة تشكيل السياسة الاجتماعية بالقضاء على برامج التنوع والشمول والمساواة وتقيد الحقوق الممنوحة للمتحولين جنسيا.

وذكرت الوكالة، أنه فى ظل الاضطراب المتعلق بالسياسة، فإن أحدث البيانات الاقتصادية دفعت البعض فى البيت الأبيض للقلق. فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.5% ، وفقا لوزارة العمل. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، زاد مؤشر سعر المستهلك بمعدل سنوى بلغ 4.5%، وهى علامة على أن التضخم يرتفع مجددا بعد أن كان قد تراجع طوال أغلب عام 2024.

وكان ترامب قد أخبر الناخبين أن سيخفض التضخم وسيفعل هذا على الفور بعد أن يتولى منصبه. لكن المتحدثة باسم البييت الأبيض كارولين ليفت، ألقت باللوم على الرئيس السابق جو بايدن غير أنها اعترفت أن مؤشرات التضخم أسوأ من المتوقع.

وتأتى مزيد من الإشارات المقلقة فى الوقت الذى ذكرت فيه وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.9% على أساس شهرى فى يناير. وهو التراجع الذى ربما يشير إلى ضعف فى ثقة المستهلكين والنمو الاقتصادى.