رصف وتطوير طريق 21 أطفيح - الكريمات فى الجيزة لتسهيل حركة سير المواطنين

كتبت - مرام محمد

يشهد طريق 21 أطفيح - الكريمات نطاق الوحدة المحلية بالقبابات في مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، أعمال تطوير ورصف، لتسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

ويمثل طريق 21 أهمية كبيرة كونه أحد الطرق الرئيسية التي تربط الحركة المرورية بدءًا من مركز ومدينة الصف مرورًا بمركز بمدينة أطفيح وصولًا إلى طريق الوسطى ببنى سويف ومدخل طريق الزعفرانة بالبحر الأحمر.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال لما يمثله الطريق من أهمية كبيرة لتسهيل حركة سير المواطنين، موجهًا بمتابعة الشركات المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، أعلنت مؤخرًا، تطوير ورصف 33 كم طرق حيوية بتكلفة 475 مليون جنيه، وذلك ضمن جهود مديرية الطرق بالجيزة، مشيرة إلى أن المشروعات ضمت 8 طرق رئيسية تربط بين القرى والمراكز.