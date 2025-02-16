رئيس نادى دمياط: لاعبو الفريق تعمدوا الخسارة بسبب المراهنات.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

قال محمد أبو جنبه رئيس نادى دمياط، إن لاعبى الفريق تعمدوا الخسارة فى بعض المباريات، بسبب اشتراكهم على موقع مراهنات رياضية شهير، مشيرا إلى أن بعض تصرفات اللاعبين داخل الملعب كانت غريبة خاصة مع التحكيم للحصول على البطاقات الملونة، واصفا ما حدث بالمؤامرة على الرياضة المصرية بشكل عام.

والتقى "اليوم السابع"، رئيس نادى دمياط فى حوار والذى أوضح خلاله ما بدر من لاعبى الفريق وكيف أثر موقع المراهنات الشهير على نتائجه خلال الموسم.

"الإنذار بـ10 آلاف جنيه، وخسارة الفريق كانت بوابة اللاعبين لجنى الأموال من موقع المراهنات".. هكذا بدأ رئيس نادى دمياط حديثه لنا قائلا: "خسرنا لقاءات كثيرة بطريقة غريبة، فى لقاء دكرنس تسبب لاعب دمياط فى احتساب ضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من المباراة بل واستمر فى استفزاز الحكم للحصول على كارت أحمر، انتهى اللقاء بخسارتنا بعد أن كان فريق دمياط فائزا".

وتابع: "عقب لقاء بايونيرز ودمياط، لاحظت أن أحد اللاعبين بدت عليه مظاهر الترف، قام بشراء هاتف محمول باهظ الثمن، قبل أيام قليلة من الموسم كان نفس اللاعب يعانى ظروفا مادية صعبة، لأكتشف فيما بعد أنه حقق مبلغ 120 ألف جنيه من موقع المراهنات نظير هزيمة دمياط باكثر من هدفين وهذا ما تم تحقيقه بالفعل".

وأكد رئيس نادى دمياط: "نفس اللاعب هو ما تسبب فى إحراز الهدف الثالث للفريق المنافس بعد أن ترك مهاجم الخصم ينفرد بالمرمى دون تدخل منه، أيضا علمت بأن الحصول على الإنذار يعنى ذلك أن اللعب قد حقق مبلغ مالى يتجاوز الـ 10 آلاف جنيه، الأمر أشبه بالمؤامرة وأصبح يهدد استقرار الرياضة داخل مصر".

وأضاف رئيس نادى دمياط: "تقدمت بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، وأطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب هذا الموقع فى مصر، طالبت أيضا بتوقيع عقوبات على اللاعبين المشاركين فى هذا الموقع ضمانا لاستقرار الأندية وعودة روح الانتماء للاعبين مرة أخري".