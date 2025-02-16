اليوم السابع
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رئيس محكمة النقض يوقع مذكرة لتعزيز التعاون المشترك مع وزير الأوقاف

الأحد، 16 فبراير 2025 11:47 م
رئيس محكمة النقض يوقع مذكرة لتعزيز التعاون المشترك مع وزير الأوقاف رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف
كتب إيهاب المهندس

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استقبل اليوم المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف بمقر محكمة النقض، لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين المؤسستين فى المجالات القانونية والتوعية الدينية.

وأشار المستشار حسنى عبد اللطيف على أهمية مذكرة التفاهم موضحاً إنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير بما يحقق التوازن لبناء لوعى المجتمعى.

 كما أشاد الدكتور أسامة الأزهرى أن التعاون مع السلطة القضائية وفى مقدمتها محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعى الصحى بما يسهم فى ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع.

وفى ختام اللقاء أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعال لبنود المذكرة من خلال عقد ندوات مشتركة تسهم فى رفع مستوى الوعى الدينى والقانونى وتخدم قضايا الوطن والمواطن.

وقد حضر اللقاء المستشار عاصم الغايش النائب الثانى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار صلاح مجاهد مدير نيابة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

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رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم
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رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف 
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رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك






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محكمه النقض

رئيس محكمه النقض

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