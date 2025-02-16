رئيس جامعة دمنهور يشهد ملتقى الجامعات المصرية البريطانية

شارك الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية البريطانية، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

أوضح رئيس جامعة دمنهور أن الملتقى يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، بتحسين جودة التعليم العالي داخل مصر وجعلها مركزًا إقليميًا ودوليًا، من أجل التعليم والبحث العلمي، ويأتي في إطار تعزيز التعليم العابر للحدود TNE في مصر، و استعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات البريطانية، بجانب الحرص على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية كجزء من استراتيجية ورؤية مصر 2030 الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، لتيسير سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية.



كما أشاد "ترابيس" بما تقدمه الجامعات البريطانية من فرص متميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومدي أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات المصرية والجامعات البريطانية في مختلف المجالات العلمية.



وأشار "ترابيس" إلى أهمية العمل المشترك في مجال البحث العلمي، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذا التعاون في البعثات العلمية التي تساهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم الأكاديمي والبحثي، ويعزز من فرص الطلاب في الحصول على تعليم متميز، مما يساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخريجين، ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.



جدير بالذكر أن الملتقى شهد مشاركة ممثلين عن سبع جامعات بريطانية رائدة، بالإضافة إلى الغرفة التجارية المصرية البريطانية، التي ساهمت في دعم جهود التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين. كما شهد الملتقى حضور عدد من ممثلي الجامعات المصرية، الذين ناقشوا سبل تطوير التعاون العلمي، والاستفادة من التجارب البريطانية الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي.