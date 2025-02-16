اليوم السابع
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ختام البطولة العربية لسباعيات الرجبى 2025 المقامة باستاد الإسكندرية

الأحد، 16 فبراير 2025 12:40 م
ختام البطولة العربية لسباعيات الرجبى 2025 المقامة باستاد الإسكندرية جانب من ختام البطولة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات ختام البطولة العربية لسباعيات الرجبي 2025، المُقامة في استاد الإسكندرية الرياضي الدولي على مدار يومي 14 و15 فبراير الجاري، بمشاركة 10 منتخبات عربية هى: "مصر والسعودية والأردن والأمارات وليبيا وتونس ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب".

جاء ذلك بحضور قيس عبدالله الظالعى رئيس الاتحاد العربى للرجبى، ورؤساء الوفود العربية، وممثلي الاتحاد المصري للرجبي.

ورحب الفريق أحمد خالد بجميع الفرق المشاركة ومنظمي البطولة، معربًا سيادته عن اعتزاز الإسكندرية بإقامة مثل هذه البطولات المميزة على أرضها، مشيرًا أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، وتقديم كامل الدعم لإخراج هذه البطولات بالشكل اللائق الذي يليق بمكانة الإسكندرية الحضارية.







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