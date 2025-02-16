حياة كريمة.. رصف الطرق الرئيسية والفرعية بقري المرحلة الأولى بالغربية "صور"

الغربية محمد طارق

مشروعات ترى النور تحققها مبادرة حياة كريمة بقري الريف المصري، والتي تم الإنتهاء منها علي أرض الواقع وحولت القري التي كانت محرومه من الخدمات العامة والمرافق، إلي مدن صغيرة تتمتع بكافة الخدمات، حيث تم تسليم تلك المشروعات لتبدء في تقديم خدماتها للمواطنين

ورصد "اليوم السابع" خلال جولتهت داخل مركز زفتي التابع لمحافظة الغربية، أعمال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية بمجلس قروي شبرا ملس، وذلك ضمن مشروعات المبادرة التي تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولي داخل المحافظة، والتي تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطي 4 مليار جنية.

وقال ناجي عبد العزيز أحد أهالي القرية، أن القرية من القري المنتجة علي مستوي الجمهورية، والتي تخدم صناعة الكتان ويتم تصديرة إلي العديد من الدول العربية والأجنبية، وكانت تعاني من نقص الخدمات وعدم وجود طرق ممهده، خاصة أنها تستقبل المستثمرين سنويا من جميع دول العالم للتعاقد علي الكتان، موضحاً أن مبادرة حياة كريمة طورت كل شبر في القرية ويتم حاليا العمل علي تنفيذ أكبر خطة رصف.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه تم نهو أعمال طبقات الرصف بالشوارع الرئيسية بالعديد من القري والشوارع المؤدية للمشروعات الجديدة، وجاري مراجعة وتجهيز شوارع القري التي سيتم العمل بها، للاستلام ومراجعة غرف صرف الأمطار، والتسويات للشوارع الداخلية ذات العرض أقل من 6 متر.

ومن جانبه صرحت الدكتورة زينب سامي منسق عام المبادرة لـ"اليوم السابع"، أن كافة القري وعددهم 54 قرية، شهدت البدء الفعلي في تنفيذ خطة الرصف بالشوارع الرئيسية والفرعية بعد الإنتهاء من كافة المرافق العامة، مشيره إلي أنه حاليا يتم رصف الشوارع الرئيسية بقرية شبراملس، كما يتم تركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية.

وأوضحت أن إجمالي مشروعات المبادرة داخل قري المرحلة الأولي 876 مشروع منذ البداية وحتي الآن، تم الإنتهاء الفعلي من 773 مشروع مقسمين علي كافة القطاعات للخدمية، وجاري العمل في باقي المشروعات وتسليمها.



أعمال الرصف



الانترلوك بالشوارع



الرصف.



تركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية