حملة مكبرة للنظافة ورفع الملوثات الصلبة لبحر يوسف بالفيوم وسنرو بأبشواي

الفيوم رباب الجالي

نظمت جمعية المحافظة على البيئة فى الفيوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع الملوثات الصلبة الملوثة لبحر يوسف بالفيوم، وحملة لنظافة المجاري المائية بقرية سنرو مركز الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية، وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر تغير المناخ COP27 للحفاظ على الموارد الطبيعية كمورد حيوي، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وشملت الحملة الأولى، رفع المخلفات الصلبة الملوثة لشاطئ ومجرى بحر يوسف، أحد فروع نهر النيل، بمنطقة قحافة التابعة لحي شرق بمدينة الفيوم، بمشاركة 30 شاباً وفتاة من جمعية المحافظة على البيئة، ومديرية الشباب والرياضة، وفرق الجوالة، وذلك ضمن الاحتفال بيوم البيئة الوطني، كما تم خلال الحملة الثانية تنفيذ أعمال تطهير للمجاري المائية بقرية سنرو مركز أبشواي، بمشاركة 40 شاباً وفتاة من فرق الجوالة.

شارك في حملتي التطهير، إيهاب محمود إبراهيم مدير عام جمعية المحافظة على البيئة، مقرر عام المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالفيوم، وأحمد عبد الونيس نائب رئيس مدينة أبشواي، وممثلون عن مديرية الشباب والرياضة، وفرق الجوالة والجوالات.