حملات تفتيشية على محلات الجزارة والأسواق بسوهاج استعدادا لشهر رمضان

سوهاج ـ عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري بسوهاج، وتحت إشراف الدكتورة ريم السيد والدكتورة شيماء رزق والدكتورة رندا غطاس والدكتورة سارة أحمد أطباء التفتيش على اللحوم بإدارة أخميم البيطرية، حملة تفتيشية بمدينة أخميم على أسواق اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والسوبر ماركت، وذلك استعداداً لشهر رمضان.

وتمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات وتحرير المحاضر ضد أصحاب محلات الجزارة والسوبر ماركت، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاهها.

يأتى ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج وأحمد حمدى مدير عام مديرية الطب البيطرى بسوهاج.

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.