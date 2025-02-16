حر شديد يفسد احتفال البرازيل بكرنفال ريو دى جانيرو.. الحرارة المحسوسة 62 درجة

فاطمة شوقى

في خضم الكرنفالات والاحتفالات، تشهد البرازيل موجة حر شديدة، تتركز بشكل خاص في منطقة العاصمة وتهدد بتحطيم الأرقام القياسية، تفسد أجواء الاحتفال بكرنفال ريو دى جانيرو.

وأشارت بوابة أو جلوبو البرازيلية إلى أنه بحسب تقديرات المعهد الوطني للأرصاد الجوية (إنميت)، فإن درجة الحرارة في ريو دي جانيرو قد تصل يوم الإثنين إلى 40 درجة مئوية، وهو ما قد يترجم إلى إحساس حرارى يبلغ 62.7 درجة مئوية مع رطوبة تصل إلى 80 %.

ويستمر هذا السيناريو، بحسب التوقعات، طيلة الأسبوع المقبل، مع متوسط درجات حرارة 36 درجة ودرجات حرارة أعلى من 50 درجة في المتوسط. وبالمثل، من المستبعد سقوط الأمطار حتى 21 فبراير على الأقل.

وأعلنت عدد من الولايات الرئيسية حالة التأهب وهي ريو دي جانيرو، وريو جراندي دو سول، وميناس جيرايس، وباهيا، وبيرنامبوكو، وبياوي.

ونتيجة لهذا الوضع، أمرت السلطات في ريو جراندي دو سول بتعليق الدراسة بسبب نقص البنية التحتية والموارد اللازمة للمناورة في هذه الجبهة الدافئة في الفصول الدراسية.

وقالت وزارة التعليم في بيان "تنفيذا لقرار محكمة العدل بالولاية، لن تكون هناك فصول دراسية في 2320 مدرسة في شبكة الولاية"، في حين رحب المعلمون بالقرار نظرا "لعدم وجود تهوية كافية ومصادر مياه كافية" للموظفين والطلاب.

وتوجه العديد من السكان المحليين والسياح إلى المياه في محاولة للتخفيف من الحرارة الشديدة ، حتى أن بعض الشواطئ في ريو دى جانيرو أصبحت تعرض "دلو ملئ بالثلوج" حتى يتمكن الأشخاص من تبريد أقدامهم.

حذرت ماريا كلارا ساساكي، المتحدثة باسم شركة Tempo OK، من أن "البرازيل تشهد صيفًا يتميز بظروف جوية قاسية في جميع مناطقها". ويشير هذا الخبير إلى أن هذا الاتجاه تم رصده منذ أواخر يناير وأوائل فبراير ، الأمر الذي لفت انتباه خبراء الأرصاد الجوية والبيئة.