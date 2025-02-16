جيش الاحتلال الإسرائيلى يهجر 20 ألفا من سكان مخيم جنين

وكالات

أعلنت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، أن العدوان الإسرائيلى المتواصل على جنين أسفر عن استشهاد 25 مواطنا وتهجير أكثر من 20 ألفا.

ودمر الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 470 منشأة ومنزلا بشكل كلي أو جزئي وعطل الخدمات الأساسية.

وأعلنت اللجنة فى بيان عن انقطاع كامل للمياه والكهرباء ونقص حاد بالمواد التموينية في المدينة ومحيطها، وأضافت أن الاحتلال حول منازل المواطنين لثكنات عسكرية وأطلق الرصاص الحي بكثافة على منازلهم.

وأوضحت أن الاحتلال منع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية بجنين ويقطعها عن 35% من الأهالي، كما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 150 مواطنا وأخضعت عشرات للتحقيق الميداني.

وطالبت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتأمين احتياجات النازحين والمحاصرين.