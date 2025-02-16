جامعة القناة تطلق مسابقة دينية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة شهر رمضان

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق المسابقة الدينية السنوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارة العامة للجامعة وكلياتها، وذلك احتفاءً بشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأكد أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الثقافة الدينية، وتشجيع العاملين على التفاعل مع الأنشطة المجتمعية الهادفة.

بدوره، أكد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، أن تنظيم المسابقة يأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية - إدارة رعاية العاملين، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في ترسيخ القيم الدينية وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين.

وخصصت الجامعة 20 جائزة مالية، تبلغ قيمة كل منها 200 جنيه، مقدمة من الدكتور ناصر مندور وشريف فاروق، وذلك تقديرًا لجهود المشاركين وتحفيزًا لهم على التفاعل مع المسابقة.

وأوضحت إدارة رعاية العاملين أن آخر موعد لاستلام الإجابات هو 20 فبراير 2025، مع ضرورة إرفاق صورة واضحة من الرقم القومي.

وتتمنى الجامعة التوفيق لجميع المشاركين، مؤكدة حرصها على استمرار هذه الفعاليات التي تعزز من الروح الرمضانية وتنمي الوعي الديني لدى العاملين.