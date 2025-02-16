توصيات هامة من الزراعة لمزارعى الرمان.. تعرف عليها

كتبت ـ أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.

تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات:

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق .

ثانيا: التسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط

الرية الأولي: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان

الرية الثانية: ري بدون تسميد

الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان

ثالثا: برنامج الري :

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة

برنامج الري

في هذا الشهر يتم الري مرة كل أسبوع، و تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية " 3 ساعات ري "، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعًا: برنامج المكافحة :

مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية والحيوانية:

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق.

2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم.

