توصيات هامة من الزراعة لمزارعى الرمان.. تعرف عليها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.
تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات:
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق .
ثانيا: التسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط
الرية الأولي: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان
الرية الثانية: ري بدون تسميد
الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
ثالثا: برنامج الري :
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
في هذا الشهر يتم الري مرة كل أسبوع، و تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية " 3 ساعات ري "، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
رابعًا: برنامج المكافحة :
مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية والحيوانية:
1-مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق.
2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم.