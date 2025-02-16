توزيع 1400 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية فى توزيع كراتين المواد الغذائية، والذي يستمر حتى شهر رمضان المبارك؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويتم التوزيع وفق أبحاث اجتماعية دقيقة، بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حيث أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية سلسلة فعاليات لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتم توزيع 250 كرتونة مواد غذائية ، بالإضافة إلى 1150كرتونة أخرى من خلال الجمعيات الأهلية لتغطية مختلف مراكز المحافظة.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم حتى نهاية شهر رمضان، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

كما أوضحت الحفناوي أن المديرية تعمل على تقديم الدعم للأسر المستحقة عبر ندوات توعوية، ولقاءات ميدانية، وحملات موسعة داخل قرى وعزب المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، إضافة إلى جهود المتطوعين من الشباب.

من جانبه، يولي اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اهتمامًا خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية، ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.

