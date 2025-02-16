تفاصيل القبض على "ديلر" قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، بين عملائه المتعاطين، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، ليتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.



كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اتجار عاطل في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق.



كشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازة الأقراص للاتجار بها، والمبلغ من حصيلة ترويجها، كما اعترف باستخدام الهاتف في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

