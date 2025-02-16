تعليق الرحلات الجوية من طهران إلى بيروت حتى 18 فبراير الجارى

إيمان حنا

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تعليق الرحلات إلى لبنان حتى 18 فبراير. وفق وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان لبنان قد أبلغ إيران بعدم استقبال مطاره لرحلات الطيران القادمة من طهران حتى 18 فبراير الجارى.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني قال في تصريح له، وفقًا لما تم تبادله كتابيًا بين منظمة الطيران المدني في إيران ولبنان، فقد طلبت السلطات اللبنانية منا تعليق الرحلات إلى مطار بيروت حتى 18 فبراير، نظرًا للظروف الأمنية الخاصة وإلغاء جميع الرحلات الدولية.

وأضاف، كما لن يتم نقل المسافرين الإيرانيين خلال هذه الفترة.

و كان لبنان قد منع هبوط طائرة إيرانية على أراضيه الخميس الماضى مما تسبب فى اندلاع أزمة، حيث دعا حزب الله أنصاره للنزول إلى الشارع والاعتصام في محيط المطار مع قطع بعض الطرق المؤدية إليه.

وقد شهدت بيروت مساء السبت ، ليلة أخرى من الفوضى بعد اعتصامات واحتجاجات نفذها مناصرو الحزب حيث نظم الحزب ومناصرون اعتصاما على طريق مطار رفيق الحريرى الدولى ، و تجمع المتظاهرون عند منطقة جادة الإمام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي.

واعترض المعتصمون دورية تابعة لقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أثناء مرورها على طريق المطار، إلا أن عناصر الجيش امنت لها الحماية وسهلت عبورها بأمان.