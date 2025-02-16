تصدير 47 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا البحرى إلى فيتنام

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث تم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1073 شاحنة و75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 526 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59000 طن بضائع، 547 شاحنة و10 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي "أمل، دليلة، INC SOUTHWIND"، بينما تغادر السفينة SPARING MEOLDY علي متنها 47000 طن فوسفات تصدير الي فيتنام.

كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين سينا و Alcudia Express بينما غادرت السفينتين امل ودليلة ، كما تم تداول 4600 طن بضائع و 435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانئها.



