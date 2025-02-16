تأجيل محاكمة تاجر فاكهة بتهمة قتل مواطن فى القليوبية لـ أبريل المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محكمة تاجر فاكهة لاتهامه بقتل شخص، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وعلي إثر تلك الخلافات قام المتهم بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش علي فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل 2025 المقبل، للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في 28 / 12 / 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة و كتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجه حيلة بزعم رد مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز أداة "قطعة من القماش"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة سائق وعاملين لاتهامهم بقتل شخص، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5786 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفي ف م"، 42 سنة، سائق، و"عبد الفتاح م ع"، 31 سنة، عامل، و"محمد ف م"، 38 سنة، وجميعهم مقيمين عرب جهينة مركز شبين القناطر، لأنهم في يوم 6 / 3 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه عماد السيد السيد حسن، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم، ماسورة"، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى تكاتلوا عليه ضربا، وكال له المتهم الأول ضربة استقرت علي رأسه، فسقط أرضاً غارقاً في دمائه، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أذره، ومانعين لمن يقم للحيلولة دون التعدي عليه قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "شوم، ماسورة"، مما يستخدموا في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.