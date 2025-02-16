بعد حكم حبسه شهرين.. محمد سامى أمام المحكمة من جديد في اتهامه بسب عفاف شعيب

كتب سليم على

تتجهه أنظار المتابعين غدا الاثنين، لمتابعة جلسة المخرج محمد سامى التى من المقرر أن يصدر فيها حكم فى اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خاصة بعد أن قضت محكمة جنح الشيخ زايد بحبسه شهرين فى اتهامه بالتعدى على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب والسب والقذف.

وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة.

وأقامت الفنانة عفاف شعيب، دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامى، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

من جهة أخرى قضت محكمة جنح الشيخ زايد، السبت الماضي بحبس المخرج محمد سامي، شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.

وقررت النيابة في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.

واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى انه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.