اليوم السابع
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بعد توقف 15 عاما.. التأمين الصحى بجنوب الصعيد يوسع تعاقداته بالمستشفيات الخاصة بقنا

الأحد، 16 فبراير 2025 02:12 م
بعد توقف 15 عاما.. التأمين الصحى بجنوب الصعيد يوسع تعاقداته بالمستشفيات الخاصة بقنا الدكتور محمد مصطفى مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد
قنا صابر سعيد

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أنهى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد إجراءات التعاقد مع عدد من المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور محمد مصطفى محمدي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد، أن التوسع في التعاقدات الجديدة مع عدد من الجهات الطبية الخارجية، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، يأتي بهدف توفير خدمات الرعاية المركزة والحضّانات لمرضى التأمين الصحي بالمحافظة، استجابةً للحاجة المتزايدة لهذه الخدمات، خاصة في ظل محدودية الأماكن المتاحة بالمستشفيات الحكومية.

وتهيب الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد، أصحاب المراكز الطبية الخاصة، سواء في مجالات الرعاية المركزة أو الحضّانات أو مراكز الأشعة أو معامل التحاليل أو الصيدليات، ممن يرغبون في التعاقد مع التأمين الصحي، بالتوجه إلى مقر الفرع بمنطقة المساكن لإنهاء الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية بجميع أنحاء المحافظة وضمان وصولها لمستحقيها من مرضى التأمين الصحي.







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