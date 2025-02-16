كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بمقر نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية بالدقهلية لنشر التوعية بالانتخابات

وتأتي هذه البروتوكولات بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين على اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

ندوة تثقيفية بالدقهلية لنشر التوعية بالانتخابات

أقيمت الندوة بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية

وقدم القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عرضا تقديميا عن الهيئة تناول خلاله نشأتها وتشكيلها وطبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج ، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ نشأتها.

ندوة الهيئة الوطنية للانتخابات بالدقهلية

وقام القاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي بمحاكاة تفاعلية بالاشتراك مع احد الحاضرين بغرض تبسيط فكرة الثقافة الانتخابية ودور الهيئة خلال الاستحقاقات المختلفة وطرق التواصل مع الهيئة والاستعلام عن اللجان الانتخابية.

وحرص فريق العمل على تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين بالندوة والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات عن دور الهيئة في ادارة الاستحقاقات الانتخابية ، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.