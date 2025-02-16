المشدد 10 سنوات لسائق وعامين لشقيقه قتلا زوجة الأول بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق، كذلك المشدد لمدة عامين لشقيقه، لاتهامهما بقتل ربة منزل بسلاح أبيض "مطواة" بعدة طعنات، وذلك بسبب خلافات بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 40445 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة 4867 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفي أ ط"، 37 سنة، سائق، مقيم الجبل الأصفر، وشقيقه "محمد أ ط"، 38 سنة، حداد، مقيم الجبل الأصفر شارع الشيخ مصلح الخانكة، لأنهما في يومي 9 و 10 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهم الأول قتل المجني عليها وفاء أ عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول بان بيت النية وعقد العزم على قتلها، ثأرا لشرفه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة "، محل التهمة الثانية، واستغل إقامتها معه بمسكنه على إثر خلف فيما بين المجني عليها وزوجها، فتحين نومها وما أن ظفر بها خالدة في نوها حتى جثم فوقها وسدد لها عدة طعنات بالمطواة إحرازه في أماكن متفرقة بجسدها وعصر عنقها بكلتا يديه قاصداً إزهاق روحها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الثاني علم بوقوع جناية، محل التهمة الأولى، للمتهم الأول وأعان الجاني المتهم الأول على إخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده في دفن جثمان المتوفية إلى رحمة مولاها المجني عليها وفاء أبو الوفا أحمد رضوان على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أخفى ودفن جثة قتيل وهي المجني عليها وفاء أبو الوفا أحمد رضوان، وكان ذلك دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها، وتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالتحقيقات.