الكويت تدين الاعتداء على قوات الأمم المتحدة في لبنان

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية ، اليوم الأحد، عن إدانة الكويت واستنكارها للاعتداء الذي استهدف قوات الأمم المتحدةالمؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأدى إلى إصابة أحد عناصرها، فى سياق احتاجات على طريق مطار بيروت.

وجددت دولة الكويت رفضها القاطع لكافة أشكال الاعتداءات والعنف ضد قوات الأمم المتحدة لتؤكد أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار رقم 1701.

وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والأطراف المعنية مع الحكومة اللبنانية لضمان حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

وكان نظم مناصرو حزب الله اعتصاما على طريق طار رفيق الحريرى الدولى ، دعا إليه الحزب مساء السبت ، حيث تجمع المتظاهرون عند منطقة جادة الإمام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي.

واعترض المعتصمون دورية تابعة لقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أثناء مرورها على طريق المطار، إلا أن عناصر الجيش امنت لها الحماية وسهلت عبورها بأمان.

وأوضح حزب الله أن هذا الاعتصام يأتى استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية، وفق الدعوة التي وزعها الحزب.

ويأتى هذا استكمالا للاحتجاجات التى شهدها طريق مطار بيروت الدولى منذ أمس الجمعة ، والتى تطورت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المطار بإشعال إطارات السيارات، ثم إحراق إحدى السيارات التي كانت تقل أحد مسئولي "اليونيفيل" الذى أُصيب بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى .