اليوم السابع
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الطقس اليوم الأحد.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

الأحد، 16 فبراير 2025 11:55 ص
الطقس اليوم الأحد.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية المتوقعة حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد  16-2-2025 ، تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 16-2-2025 ، كما يلى:

استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد.

الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 







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