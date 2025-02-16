الصين: بناء أول سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة بالعالم

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أكملت الصين أعمال بناء سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة مبتكرة في بلدية شانغهاي بشرقي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا " اليوم الأحد، أن السفينة تعتبر الأولى من نوعها في العالم ومن المقرر تسليمها بحلول نهاية فبراير الجاري.

ويبلغ طول السفينة 333 مترا وعرضها 60 مترا، وتصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى 120 ألف برميل من النفط الخام.

وتتمتع السفينة بقدرة فريدة على التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن كل من عمليات الملاحة وإنتاج النفط، فضلا عن استخدام الطاقة الحرارية الناجمة من غازات عادم توليد الكهرباء ما يحقق الهدفين المزدوجين المتمثلين في حماية البيئة وتوفير الطاقة في نفس الوقت.

وعادة ما تنتج عمليات النفط والغاز البحرية كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ويوفر تجهيز مرافق التقاط الكربون وتخزينه على مثل هذه السفن حلا واعدا للحد من الانبعاثات من أنشطة الإنتاج والمعالجة البحرية.