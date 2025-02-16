السفير عمرو الجويلى يعقد مشاورات حول حفظ السلام مع مساعد سكرتير الأمم المتحدة

كتب أحمد جمعة

عقد السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى مشاورات مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لحكم القانون والمؤسسات الأمنية "أليكساندر زويف" بمشاركة أعضاء الآلية الوطنية لحفظ السلام من وزارت الخارجية والدفاع والداخلية.

وصرح "الجويلى" أن المشاورات، التى جاءت في سياق زيارة المسئول الأممى إلى القاهرة، ركزت على تناول أهم المسارات التفاوضية الجارية لعام ٢٠٢٥، وعلى رأسها مراجعة هيكل بناء السلام الأممى من جانب والاجتماعات الوزارية المخصصة لبحث مستقبل ونماذج حفظ السلام من جانب آخر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن هذا العام يشهد سلسلة من الفعاليات الدولية في إطار الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة وعضوية مصر بها بالإضافة إلى مرور 65 عاماً على أول مشاركة لمصر في عمليات حفظ السلام الأممية بالكونغو عام 1960، وهو الدور الذى يتكامل مع نشاط مصر على الصعيد الإقليمى إذ تستضيف مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات، وكذلك على صعيد بناء القدرات من خلال مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

من جانبه، ثمن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة مشاركة مصر الرائدة في عمليات حفظ السلام الأممية التي تجاوزت تراكمياً 30 ألفاً من حفظة السلام العسكريين والشرطيين شاركوا في أكثر من 37 بعثة في مختلف أنحاء العالم. وأبرز التوجه المتصاعد نحو تعزيز المكون الشرطى ضمن البعثات متعددة الأبعاد، والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، والمفهوم الموسع لعمليات السلام الأممية.