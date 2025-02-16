السعودية: ندعم بالكامل إجراءات لبنان للتعامل بحزم مع الاعتداءات على "يونيفيل"

إيمان حنا

أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".وفق"واس".

وجددت المملكة دعمها وثقتها بكل ما يتخذه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار،

ونظم مناصرو حزب الله اعتصاما على طريق طار رفيق الحريرى الدولى ، دعا إليه الحزب مساء السبت ، حيث تجمع المتظاهرون عند منطقة جادة الإمام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي.

واعترض المعتصمون دورية تابعة لقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أثناء مرورها على طريق المطار، إلا أن عناصر الجيش امنت لها الحماية وسهلت عبورها بأمان.

وأوضح حزب الله أن هذا الاعتصام يأتى استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية، وفق الدعوة التي وزعها الحزب.

ويأتى هذا استكمالا للاحتجاجات التى شهدها طريق مطار بيروت الدولى منذ أمس الجمعة ، والتى تطورت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المطار بإشعال إطارات السيارات، ثم إحراق إحدى السيارات التي كانت تقل أحد مسئولي "اليونيفيل" الذى أُصيب بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى .

وفى سياق ردود الفعل على هذه الاعتداءات ، أعربت وزارة الخارجية الكويتية ، اليوم الأحد، عن إدانة الكويت واستنكارها للاعتداء الذي استهدف قوات الأمم المتحدةالمؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأدى إلى إصابة أحد عناصرها، فى سياق احتاجات على طريق مطار بيروت.