السجن المؤبد لمدير مكتب بريد لاختلاسه 841 ألف جنيه من جهة عمله بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" 61 سنة بالمعاش ومدير مكتبى بريد قرية مشطا والعزبة المستجدة بمركز طما ،بالسجن المؤبد لاتهامه باختلاس مبلغ 841 ألف جنيه من جهة عمله ، كما قررت تغريمه مبلغ موازى للمبلغ المختلس بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

تعود احداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما اتهمت المتهم بصفته موظفا عاما اختلس مبلغ 841 ألف جنيه من جهة عمله والتى وجدت فى حيازته لاستخدامها في الأعمال المصرفية حال كونه من الأمناء على الودائع ، كما قام بتزوير السندات وذلك بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ووضع توقيعات مزورة عليها بأن حرر إيصالات سحب نقدية لعدد من العملاء واستولى على المبلغ المالى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.