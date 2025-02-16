الرعاية الصحية: نعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في القطاع

كتب وليد عبد السلام

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتحديث استراتيجية الهيئة 2025-2032، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافةً إلى خبراء الإدارة الاستراتيجية والمشروعات الصحية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أحمد السبكى بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الاجتماعات والمناقشات الجارية حول تحديث الاستراتيجية، ومؤكدًا أهمية صياغة رؤية متطورة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية فى الرعاية الصحية، مع التركيز على التطور التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، البحث العلمي، والاستفادة من قصص النجاح الدولية.

كما تابع الدكتور السبكي، التحضيرات النهائية لورشة العمل التى ستجمع مختلف فئات الهيئة، بما فى ذلك الأطقم الطبية والفنية والإدارية، لضمان مشاركة شاملة فى تحديث الاستراتيجية، وأكد على ضرورة توثيق الاستراتيجية وتفعيل آليات نقل المعرفة والخبرات لضمان تنفيذها بكفاءة، بما يسهم فى تحقيق أهداف الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد الدكتور السبكي، أن تطوير الاستراتيجية يتماشى مع المتغيرات الصحية العالمية، ويعزز جاهزية الهيئة لمستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار، إلى أن تحديث الاستراتيجية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمركز إقليمى للرعاية الصحية المتقدمة، وبوابة محورية لأفريقيا والشرق الأوسط فى هذا القطاع الحيوي، كما أكد أن تحديثها سيعكس انتقال الهيئة نحو نموذج متكامل لا يركز فقط على المريض، بل تصبح أيضا متمركزة حول السكان لضمان تقديم رعاية للأصحاء بخلاف المرضى بصورة متكاملة ومستدامة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق استراتيجية طموحة تعزز مكانتها كركيزة أساسية للرعاية الصحية فى مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن نجاح الاستراتيجية الجديدة يعتمد على التكامل بين الكوادر البشرية المؤهلة، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الدولية الفعالة.

كما أكد، على أهمية الاستمرار فى تبنى نهج الابتكار والتطوير المستمر لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبى احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية فى هذا القطاع الحيوى.