الدوام 4 ساعات فقط.. الكويت: مواعيد عمل مرنة خلال شهر رمضان

إيمان حنا

أكدت الكويت، أن مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك 2025 ستكون مرنة طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى الخميس وبواقع 4 ساعات ونصف الساعة يوميا، وفقا لصحفية الأنباء الكويتية.

وأكدت المصادر، أن التعميم بهذا الشأن ينص على أنه يمنع الإخلال بفترة السماح المقررة للموظفين - وتسري على الموظف والموظفة - وهى 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته، بالإضافة إلى فترة السماح 15 دقيقة المقررة للإناث في نهاية الدوام.

وتحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر موعد للحضور مضافا اليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام، وتحسب ساعات الاستئذان من الوقت الذي يحدده الموظف.

وبالنسبة للجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في مواعيد عمل خاصة بها عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها، وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان بأربع ساعات ونصف يوميا.

فيما قالت مصادر، إنه حتى الآن فالفترة المرنة للدوام صباحا خلال شهر رمضان 2025 ستكون هي نفسها الفترة المرنة التي طبقت في رمضان 2024 إلا إذا ارتأى ديوان الخدمة المدنية التعديل عليها، والتي حددت من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا لبدء الدوام ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف الساعة من موعد حضوره.

وأيضا يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد حضورا وانصرافا، وفي هذه الحالة لا يسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلال الفترة المرنة صباحا ويتقيد بالميعاد الذي تحددها له الجهة حضورا وانصرافا.