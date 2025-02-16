اليوم السابع
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الأحوال الشخصية للمسيحيين.. لماذا تعطى وزارة العدل دفاتر الزواج للكهنة؟

الأحد، 16 فبراير 2025 05:00 ص
الأحوال الشخصية للمسيحيين.. لماذا تعطى وزارة العدل دفاتر الزواج للكهنة؟ المستشار يوسف طلعت المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تعتبر الكنيسة الزواج اتحادًا مقدسًا بين رجل وامرأة، ويتم تعزيزه من خلال الصلاة والعبادة المشتركة. ويعتبر الزواج في الكنيسة جزءًا من الحياة الروحية للزوجين، ويتم دعمه من خلال الكنيسة والجتمع المسيحي.

والزواج في الكنيسة سر مقدس يربط بين رجل وامرأة في علاقة دائمة ومقدسة. يعتبر الزواج في الكنيسة اتحادًا روحانيًا بين الزوجين، ويتم تعزيزه من خلال الصلاة والعبادة المشتركة.

ويشترط للزواج في الكنيسة أن يكون الطرفان مسيحيين، وأن يكونا قد أتما سن الرشد، كما يشترط أن يكون هناك موافقة من الكاهن والأسقف على الزواج.

وقال المستشار يوسف طلعت المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزواج فى المسيحية شأن كنسي ومرتبط بالعقيدة المسيحية، والزواج عند المسيحيين له شقان، الأول مدني والثاني كنسى، موضحا أن دفاتر الزواج يتم منحها للموثقين المفوضين من الكنيسة والموثقين هنا يكونوا بمثابة موظفين تابعين لوزارة العدل.

وذكر أن سن الرشد هو 21 عاما وهذا السن ما نص عليه القانون المدنى ويسري على المسيحيين والمسلمين.

 







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