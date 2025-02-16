استعدادات بمعبر رفح لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين ضمن الدفعة 15

رفح - محمد حسين

يشهد معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ضمن الدفعة 15، وذلك عبر معبر رفح الحدودي، حيث تم تجهيز كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأشار مصدر طبي بالمعبر، إلى أن الفريق الطبي العامل في المعبر قد استعد بكامل طاقته لاستقبال الحالات المرضية، مع التأكيد على توفير كافة المستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمصابين.

وفي سياق متصل، تم أمس السبت استقبال 46 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 93 مرافقًا لهم، وذلك ضمن الدفعة 15، حيث تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المصرية المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تواصل تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تسهيل دخول المصابين والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية مجانا.