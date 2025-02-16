استشهاد لبنانية برصاص إسرائيلي.. وقصف مدفعي عنيف على بلدة "حولا" بالجنوب

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استُشهدت مواطنة لبنانية، وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، اليوم /الأحد/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموجودة في بلدة حولا جنوب لبنان.



وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين اللبنانيين دخلوا إلى أحياء في "حولا"، لتفقد منازلهم، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.



وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا استهدف الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة حولا، كما قصف طريق السلوقي المؤدية إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي بين بلدتي ميس الجبل وحولا.



كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة بين كفرحمام والهبارية في قضاء حاصبيا، بمحافظة النبطية، جنوب لبنان.