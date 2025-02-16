اليوم السابع
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الأحد، 16 فبراير 2025 08:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد لبنانية برصاص إسرائيلي.. وقصف مدفعي عنيف على بلدة "حولا" بالجنوب

الأحد، 16 فبراير 2025 07:16 م
استشهاد لبنانية برصاص إسرائيلي.. وقصف مدفعي عنيف على بلدة "حولا" بالجنوب قصف - أرشيفية
أ ش أ

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استُشهدت مواطنة لبنانية، وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، اليوم /الأحد/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموجودة في بلدة حولا جنوب لبنان.


وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين اللبنانيين دخلوا إلى أحياء في "حولا"، لتفقد منازلهم، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.


وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا استهدف الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة حولا، كما قصف طريق السلوقي المؤدية إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي بين بلدتي ميس الجبل وحولا.


كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة بين كفرحمام والهبارية في قضاء حاصبيا، بمحافظة النبطية، جنوب لبنان.







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لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

مستشفى ميس الجبل

ميس الجبل

حزب الله






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