ارتفاع الحوادث المرورية فى السويد بسبب الثلوج والطقس السيئ..صور

كتبت ـ فاطمة شوقى

تشهد السويد موجة صقيع أدت إلى وقوع عدد كبير من الحوادث على عدد من الطرق بسبب الثلوج التى أدت لانزلاق السيارات، واصطدمت أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض، حسبما قالت صحيفة التيمبو التشيلية.



حوادث

وأشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن أشبه بلقطة من فيلم خيالى كارثى بسبب الفوضى وعدد السيارات المتضررة.

وقع التصادم بين عدد كبير من السيارات على طريق E4 ، وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور تمامًا حتى الساعة 3 ظهرا، عندما تم فتح الطريق مرة أخرى بعد إزالة السيارات والثلوج المتراكمة.

وحذرت الشرطة السائقين من محاولة الالتفاف أو العودة على الطرق السريعة لتجنب الطوابير، معتبرة ذلك "فكرة سيئة قد تؤدي إلى المزيد من الحوادث"، كما دعت إلى القيادة بحذر شديد بسبب الثلوج المتجمدة والرؤية المنخفضة".

كما علق وزير البنية التحتية، أندرياس كارلسون، وأعلن عبر منصة X أن الحكومة على اتصال دائم مع السلطات المعنية لمتابعة الوضع عن كثب.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين، تساقط كثيف للثلوج، حيث تحولت حديقة تيرجارتن إلى غابة بيضاء نظرا للتساقط الكثيف للثلوج.

ورصدت الصور مركبة الدفع الرباعية مغطاة فى الطبقات الثلجية الكثيفة، وظهرت بوابة براندنبورغ بلونها الأبيض بعد تغطية أجزاء منها بالثلوج، فيما تسببت الكثيفة في تعطيل حركة السفر فى ألمانيا وإلغاء مئات الرحلات الجوية.